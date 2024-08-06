 

СМИ: на фоне растущей популярности правых сил партия Брейвика может впервые победить на выборах в Норвегии

06.08.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На выборах в Норвегии, которые пройдут в ноябре 2024 года, партия Андерса Брейвика «Прогресс сейчас» может стать самой популярной и получить 35-40 процентов голосов.

Политологи полагают, что это часть общемирового тренда на рост популярности правых сил.

Недавний съезд партии в Драммене, на котором выступал и сам Брейвик, стал «мощным шоу», пишет норвежская газета Aftendagen. В мероприятии участвовали 7 тысяч человек, большинство из которых «полны решимости преображать Норвегию». Одна из ведущих тем в программе партии – радикальные меры против мигрантов, включая сокращение пособий на 15%, лишение их права на бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатное получение некоторых видов медицинской помощи, не относящихся к экстренным (например, это косметические операции). Оппоненты ультраправых назвали подобные инициативы «проявлением поднимающего голову нацизма».

– В своё время именно «Прогресс сейчас» помог Брейвику положить конец длительному тюремному заключению – человек, избранный депутатом национального парламента после осуждения, не может быть лишён свободы, если только его не осудят ещё раз. Теперь Брейвик идёт к настоящей власти, – говорится в публикации.

Первое место на выборах, впрочем, не позволит партии единолично принимать решения – скорее всего, власть останется у альянса левых и лейбористов, которые уже заявили о готовности сформировать коалицию. Тем не менее, «Прогресс сейчас» сможет блокировать постановления парламента по вопросам обороны и расходования бюджетных средств, для принятия которых требуется 75% голосов, поэтому советоваться с националистами всё же придётся.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Мнение: Главный вопрос про клоуна Медведа и всю российскую систему управления

07.08 / В разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека оказался замешан мужчина

07.08 / Мнение «аналитика»: О «Курской дуге» 2024… Опять на те же грабли?

07.08 / Киркоров пересек госграницу – что заставило артиста покинуть Россию

07.08 / Перепуганная Кейт Миддлтон задумывалась об отказе от титула принцессы Уэльской

06.08 / Как сейчас выглядит могила умершей 40 лет назад великой Фаины Раневской

06.08 / Наталья Штурм подарила квартиру любовнику: Всегда приятно

06.08 / Мнение: Продление детства до 23 лет, кредиты многодетных и увеличение пособий родителям

06.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Левый “феминизм” по заказу ЦРУ

06.08 / “Нужно читать между строк” – какие послания оставляет Пугачева россиянам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика