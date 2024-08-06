СМИ: на фоне растущей популярности правых сил партия Брейвика может впервые победить на выборах в Норвегии

На выборах в Норвегии, которые пройдут в ноябре 2024 года, партия Андерса Брейвика «Прогресс сейчас» может стать самой популярной и получить 35-40 процентов голосов.

Политологи полагают, что это часть общемирового тренда на рост популярности правых сил.

Недавний съезд партии в Драммене, на котором выступал и сам Брейвик, стал «мощным шоу», пишет норвежская газета Aftendagen. В мероприятии участвовали 7 тысяч человек, большинство из которых «полны решимости преображать Норвегию». Одна из ведущих тем в программе партии – радикальные меры против мигрантов, включая сокращение пособий на 15%, лишение их права на бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатное получение некоторых видов медицинской помощи, не относящихся к экстренным (например, это косметические операции). Оппоненты ультраправых назвали подобные инициативы «проявлением поднимающего голову нацизма».

– В своё время именно «Прогресс сейчас» помог Брейвику положить конец длительному тюремному заключению – человек, избранный депутатом национального парламента после осуждения, не может быть лишён свободы, если только его не осудят ещё раз. Теперь Брейвик идёт к настоящей власти, – говорится в публикации.

Первое место на выборах, впрочем, не позволит партии единолично принимать решения – скорее всего, власть останется у альянса левых и лейбористов, которые уже заявили о готовности сформировать коалицию. Тем не менее, «Прогресс сейчас» сможет блокировать постановления парламента по вопросам обороны и расходования бюджетных средств, для принятия которых требуется 75% голосов, поэтому советоваться с националистами всё же придётся.

—