Мнение «аналитика»: О покушении на Путина… Зеленский платит злом за добро?

Когда началась СВО, укрывшийся в бункере Владимир Зеленский обзванивал мировых лидеров с мольбой предоставить ему лично «гарантии безопасности». Посредничать в этом тонком деле взялся тогдашний израильский премьер Нафтали Беннет, который прилетел в Москву и сумел-таки добиться от Владимира Путина обещания, что жизнь украинского президента вне опасности. Он сразу же позвонил в Киев, после чего Владимир Зеленский вылез из бункера и записал своё обращение «Я не боюсь». Всю эту историю год спустя рассказал сам Нафтали Беннет, уже после выхода в отставку.

И судя по тому, как «бесстрашно» маленький человечек в хаки ездит на передовую, Владимир #Путин своё слово держал до последнего. А вот украинская сторона решила не обременять себя ответным благородством и устроила таки… нечто.

Ну, или попыталась устроить. Но вынужденно отказалась от попытки по независящим от неё обстоятельствам.

Вы ещё не забыли, как 12 июля российский министр обороны Андрей Белоусов неожиданно позвонил главе Пентагона Ллойду Остину, притом что при его предшественнике почти все такие разговоры происходили по инициативе американской стороны? Это уже было необычно. А ещё интереснее стало то, что две недели спустя The New York Times со ссылкой на три источника сообщила некоторые подробности этой беседы. По данным издания, она касалась подготовки Украиной «тайной операции против России», следы которой обнаружила Москва.

Андрей Белоусов прямо спросил своего визави, знал ли об этом Вашингтон. Как сообщили NYT собеседники, представители Пентагона были удивлены подобным утверждением и поспешили его опровергнуть. Тем не менее, по информации издания, в США «серьёзно отнеслись» к этой информации от России и передали украинцам чёткое сообщение: «если вы и правда думаете о чём-то таком, выбросьте эти мысли из головы!». О реакции украинской стороны на такой, по сути, ультиматум никто не сказал ни слова. Но, видимо, дошло…

А теперь стали известны новые подробности. Оказывается, украинские спецслужбы готовили теракт на День ВМФ России в Санкт-Петербурге. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, атака должна была состояться во время Главного военно-морского парада, где присутствовали президент России Владимир #Путин и министр обороны РФ Андрей Белоусов. Именно поэтому последний экстренно позвонил Ллойду Остину и предупредил того о возможной «неуправляемой эскалации» из-за действий Украины.

И действительно, такая атака не могла быть воспринята иначе, нежели покушение на главу государства. Даже если бы ему не был причинён вред. И, соответственно, ответный удар — в полном согласии с доктриной национальной безопасности РФ — мог быть уже ядерным. Причём достаточно мощным, чтобы нанести Украине «невосполнимый ущерб».

Похоже, у кого-то в Киеве окончательно «сорвало резьбу». Хаотичные действия и заявления украинских чиновников — например, когда МИД Украины опровергает руководство ГУР МОУ, а затем его спикеры де-факто обнуляют опровержение МИДа — наглядные свидетельства нарастающего управленческого кризиса. И ощущая себя загнанной в угол крысой, некто мог действительно решиться на самый безумный и отчаянный шаг.

Да, сейчас его удалось остановить «за минуту до катастрофы». Но кто знает, что ему придёт в голову завтра?

Поэтому для всех безопаснее было бы заменить «малыша в хаки» на кого-то более вменяемого.

Однако, остались ли в украинском истеблишменте хотя бы минимально «вменяемые»?

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