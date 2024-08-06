 

Не выдержал: Галкин* сделал заявление о возвращении Пугачевой в Россию

06.08.2024, 16:35, Разное
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В последнее время все активнее обсуждается слух о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Сразу несколько источников говорят, что артистка в ближайшее время снова наведается на родину ради бумажных дел и выступления на мероприятии. На визит якобы намекала и сама певица в недавних высказываниях.

Максим Галкин* не выдержал, читая в Сети соответствующие сообщения. Юморист заявил, что информация о планируемом визите Аллы Борисовны в Россию является абсолютной выдумкой. Артист недоумевает, почему появляются такие слухи и почему их распространяют незнакомые ему люди.

Также Галкин* высказался о своей очередной попытке избавиться от статуса иностранного агента. Юморист дал понять, что этот шаг не стоит воспринимать как стремление к продолжению работы в России. По словам мужа Аллы Пугачёвой, он лишь хочет добиться справедливости.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми живут за границей уже полтора года. Семейство находится то в Израиле, то на Кипре, то в Латвии. Все это время юморист гастролирует с концертами, а его супруга, говорят, выступает на частных мероприятиях за огромные деньги.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.


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