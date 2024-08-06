Патриотично: беременная Погребняк решила дать ребенку необычное имя – увы, не Путина или “СВО”

Блогер Мария Погребняк находится в ожидании четвертого ребенка. Сейчас она мама троих сыновей от футболиста Павла Погребняка, брак с которым распался в прошлом году. А вот кого носит под сердцем, блогер пока не сообщила. Однако в соцсети Мария поделилась с поклонниками, как назовет младенца. Беременная Погребняк решила дать ребенку необычное имя, которое, по мнению поклонников, очень патриотично.

На вопрос подписчиков Мария ответила, что если родится мальчик, то она назовет его Владимир, а вот девочку будут звать не столь прозаично – Россияна, в честь России.

Ранее Погребняк рассказывала, что мечтает о девочке и готова рожать, пока на свет не появится маленькая принцесса. Также блогер поделилась с журналистами, что бизнесмен Игорь Головинский, который является отцом ее ребенка, дарит дорогие подарки, возит в путешествия и исполняет любые ее желания.

Сыновья, по словам Погребняк, отлично ладят с Игорем, ведь для них очень важно, чтобы мама была счастлива. Пара еще не определилась с датой свадьбы. Поскольку 2024 год – високосный, Мария сомневается и планирует перенести торжество на следующий. Кстати, блогер поделилась также, что предложение руки и сердца от Головинского очень сильно тронуло ее. Оно было сделано в парке на лавочке и от этого показалось Погребняк милым и душевным. Блогер написала, что это лучшее предложение, которое только могло быть.