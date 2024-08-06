Спрос на iPad компенсировал падение спроса на iPhone в третьем квартале

Компания Apple представила впечатляющие финансовые показатели за третий квартал 2024 года, превзойдя ожидания аналитиков с Уолл-стрит. Общий доход вырос на 5%, несмотря на снижение продаж iPhone.

По данным издания TechCrunch, продажи iPhone упали с $39,7 млрд до $39,3 млрд в годовом исчислении. Основная причина этого снижения заключается в слабых показателях в Китае, где объем продаж сократился с $15,8 млрд до $14,7 млрд.

В то же время продажи планшетов iPad продемонстрировали значительный рост, увеличившись с $5,8 млрд до $7,2 млрд. Это объясняется мощным обновлением устройств, проведенным в начале года. Высокий спрос на iPad компенсировал падение доходов от iPhone.

Сервисы Apple, такие как iCloud, Apple TV+ и Apple Music, продолжали расти, увеличив свой доход с $21,2 млрд до $24,2 млрд по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сервисы стали вторым по прибыльности направлением для Apple после iPhone.

Компания также объявила о крупных инвестициях в развитие Apple Intelligence, стратегии генеративного ИИ, представленной на WWDC в июне. Генеральный директор Тим Кук заявил, что компания направила существенные ресурсы на развитие этой технологии.