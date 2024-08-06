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Медиарейтинг губернаторов за июль

06.08.2024, 15:55, Главное
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июль 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В июле 2024 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

45 177

532 118,0

2

+1

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

32 660

403 560,8

3

-1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

31 006

341 220.4

4

+1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

11 369

84 771,8

5

+2

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

15 635

79 296,9

6

-2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

7 767

71 998,3

7

-1

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

7 814

67 286,4

8

+1

СМИРНОВ Алексей Борисович

Курская обл.

6 434

58 154,2

9

-1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

9 173

49 657,6

10

0

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 179

30 110,3

11

+1

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

5 389

27 469,7

12

+1

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 396

25 419,5

13

-2

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

6 143

23 998,8

14

+1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 922

19 627,3

15

+3

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 962

14 133,2

16

-2

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

2 647

13 313,2

17

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 242

11 294,1

18

-2

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 412

10 930,6

Началась реализация исторического проекта – строительство станции “Достоевская” Кольцевой линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Открылся пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, в мероприятии принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что в Москве площадь Европы у Киевского вокзала переименовали в площадь Евразии. Соответствующе распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Работы на Пушкинской набережной в рамках первого этапа комплексного благоустройства Парка Горького завершатся в этом году, сообщил мэр Сергей Собянин во время проверки работ в парке. Правительство столицы выделит 34,1 млрд руб. на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин. Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице построят четыре остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбера Герман Греф дали старт строительству станции метро “Рублево-Архангельское”.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Шебекино беспилотник ВСУ сбросил во двор многоквартирного дома взрывное устройство. 11 июля Вячеслав Гладков сообщал об атаке дронов на Борисовский район и Грайворонский городской округ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной серии обстрелов во стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекино. Здание школы, многоквартирный дом, частное домовладение, три автомобиля и сельхозпредприятие повреждены в Белгородском и Краснояружском районах при атаках украинских дронов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона с 23 июля ограничивают въезд в 14 населенных пунктов из-за напряженной оперативной обстановки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных жителей отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки, в частности, в областном центре.

Решение о создании мемориала в память о жертвах теракта в “Крокус Сити Холле” уже принято, сроки зависят от восстановления поврежденного здания, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Часть сгоревшего концертного зала “Крокус Сити Холл” могут передать под выставочные площади после восстановления здания, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что по поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье приведут в порядок объекты торговли на вылетных магистралях и в центре городов. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с членами регионального правительства и главами городских округов обсудил подготовку региона к зимнему сезону. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с новосельем семью Мякотиных из Солнечногорска, переселившуюся из аварийного жилья по президентской программе. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии вручил государственные и областные награды многодетным матерям из Подмосковья.

Главы регионов в июле 2024 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

45 177

532 118,0

2

+1

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

32 660

403 560,8

3

-1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

31 006

341 220.4

4

+1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

16 208

158 547,6

5

+8

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

14 577

144 919,0

6

-2

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

13 072

126 412,0

7

+1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

14 199

108 112,4

8

+11

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

12 309

95 596,5

9

0

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

9 032

91 335,1

10

-3

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

11 073

88 390,0

11

+12

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

11 639

85 069,9

12

+6

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

11 369

84 771,8

13

-2

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

5 717

80 778,9

14

0

ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич

Самарская обл.

11 103

79 997,2

15

+6

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

15 635

79 296,9

16

+10

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

14 378

77 788,5

17

-11

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

10 995

75 140,0

18

-2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

7 767

71 998,3

19

+20

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

11 594

70 950,8

20

-10

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

9 081

70 454,6

21

-9

КУХАРУК Руслан Николаевич

Ханты-Мансийский АО

5 268

69 239,0

22

+6

ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич

Вологодская обл.

9 090

68 151,5

23

-3

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

7 814

67 286,4

24

+10

ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович

Хабаровский край

8 165

58 296,5

25

+11

СМИРНОВ Алексей Борисович

Курская обл.

6 434

58 154,2

26

-9

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

9 894

54 551,5

27

+16

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

7 082

53 834,9

28

+2

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

6 074

53 827,5

29

+6

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

7 613

50 186,8

30

-6

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

9 173

49 657,6

31

+26

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

4 902

48 857,2

32

+10

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

9 852

45 786,1

33

-2

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

8 461

45 107,4

34

+11

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 612

44 962,6

35

-10

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

7 559

43 797,1

36

+14

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

8 133

42 099,3

37

+11

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

5 690

39 254,4

38

-6

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 855

37 755,3

39

+14

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

5 623

36 366,9

40

-3

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

7 345

36 047,6

41

-3

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 886

33 570,3

42

-2

СЕРЕДЮК Илья Владимирович

Кемеровская обл.

7 743

33 131,5

43

-14

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

6 709

32 966,5

44

+12

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

5 477

32 826,7

45

+6

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 230

31 730,0

46

-13

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 773

30 993,0

47

-3

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 179

30 110,3

48

+12

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

7 392

29 727,6

49

+6

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

5 389

27 469,7

50

-35

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3 581

26 947,2

51

-24

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

2 370

26 304,3

52

+7

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 396

25 419,5

53

-31

ТУРЧАК Андрей Анатольевич

Республика Алтай

3 756

25 056,0

54

-8

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

3 658

25 024,7

55

-8

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

3 815

24 277,4

56

-7

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

6 143

23 998,8

57

-5

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

5 109

23 846,4

58

0

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

5 976

22 303,1

59

+3

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

5 960

21 854,4

60

-6

БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич

Калиниградская обл.

3 441

21 455,1

61

+13

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 922

19 627,3

62

+9

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 199

19 380,9

63

+10

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

4 480

19 001,7

64

-1

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

2 607

18 556,5

65

+21

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

2 238

17 781,8

66

+4

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

3 256

16 684,0

67

+2

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 279

16 284,0

68

-7

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 970

16 225,1

69

+3

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

2 990

15 726,8

70

-3

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

5 234

15 220,5

71

-6

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 440

14 613,0

72

+12

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 962

14 133,2

73

+5

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

2 546

14 009,3

74

+6

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

2 538

13 889,3

75

+4

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

2 862

13 664,2

76

-12

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

2 647

13 313,2

77

+8

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

1 664

13 125,2

78

-10

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

1 992

12 255,8

79

+2

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 242

11 294,1

80

-4

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 412

10 930,6

81

-6

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

2 153

9 996,2

82

-5

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

1 779

8 318,2

83

0

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 866

8 046,0

84

-2

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

2 146

7 953,1

85

-19

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 703

7 213,2

86

+1

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 714

6 559,9

87

+2

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

974

5 088,6

88

-47

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

1 402

4 273,0

89

-1

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

738

1 699,3



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