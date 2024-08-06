Упал на шприц 35 раз – МОК поверил объяснениям американского атлета о выявленном допинге

Американский тяжелоатлет Дэвид Коул, несколько раз подряд сдавший положительный тест на допинг, всё равно примет участие в Олимпиаде – Международный олимпийский комитет счёл удовлетворительными его объяснения о том, что запрещённое вещество попало в организм случайно.

Коул объяснил, что его брат Джейден – известный учёный в сфере фармакологии, и он регулярно «разбрасывает шприцы с разными допинговыми штуками». При этом все научные изыскания молодого человека абсолютно легальны, что подтверждает даже его инспектор по условно-досрочному освобождению. Эту информацию подвергли сомнению спортсмены из других стран, а независимое антидопинговое издание J2 Sports Press заявило, что 24-летний брат тяжелоатлета вряд ли занимается наукой – он не закончил школу и имеет четыре судимости за торговлю наркотиками и ограбления магазинов. В Международном олимпийском комитете в свою очередь обвинили журналистов «в подрыве авторитета МОК и его антидопинговых усилий».

– Согласно анализам Коула, он достиг своей формы отнюдь не усердными тренировками. В объяснении, предоставленном его адвокатами, перечислено 72 случая случайного приёма допинга, причём особой фантазии проявлено не было, – пишет главный редактор J2 Sports Press, бывший сотрудник USADA Оливер Суинден. – 35 раз Коул случайно садился или падал на шприцы, якобы оставленные его братом-фармакологом, 12 раз вдохнул запрещённые вещества, когда по ошибке заходил в фармакологическую лабораторию. Ещё с десяток раз врач ставил ему не тот укол, перепутав физраствор с анаболическими стероидами якобы из-за похожих ампул. Наконец, в документе есть объяснения его отца – якобы он однажды решил разыграть сына и добавил ему в завтрак стимуляторы амфетаминового ряда, что тоже отразилось в анализах. Все эти случаи МОК счёл обстоятельствами непреодолимой силы.

Дэвид Коул ранее уже выступал на двух Олимпиадах и каждый раз попадал в допинговые скандалы – так, его медали, завоёванные на летней Олимпиаде 2020 года, аннулировали после того как он назвал антидопинговых офицеров WADA «завистливыми суками» и пригрозил вступить в половую связь с их родственниками. Тогда его анализы тоже показали целый «букет» запрещённых веществ и решающую роль сыграло поведение. В 2022 году Коул стал олимпийским чемпионом и установил два мировых рекорда.

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