 

Кардиолог назвала стенокардию предвестником инфаркта

06.08.2024, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кардиолог Юлия Маршинцева утверждает, что развитие инфаркта у лиц преклонного возраста часто предшествует стенокардия. Данное заболевание характеризуется образованием и постепенным разрастанием атеросклеротических бляшек в сосудах, питающих сердце.

Чем крупнее эти бляшки, тем выше степень тяжести стенокардии. При их полном закрытии сосуда, доставляющего кровь к сердцу, происходит инфаркт миокарда.

Маршинцева отмечает, что инфаркт может случиться внезапно, особенно у молодых людей. Обычно же ему предшествует стенокардия. Учащение приступов и повышение ее функционального класса увеличивают риск развития инфаркта.

Классическим симптомом стенокардии является ощущение тяжести в грудной клетке. Во время физической нагрузки появляется боль за грудиной, которую пациенты описывают как тяжесть, будто что-то давит на нее.

Кроме того, для стенокардии характерны одышка и нехватка воздуха, возникающие даже при минимальной физической активности. При самой тяжелой форме (4-й функциональный класс) одышка и боль присутствуют даже во время сидения или лежа.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Мнение: Главный вопрос про клоуна Медведа и всю российскую систему управления

07.08 / В разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека оказался замешан мужчина

07.08 / Мнение «аналитика»: О «Курской дуге» 2024… Опять на те же грабли?

07.08 / Киркоров пересек госграницу – что заставило артиста покинуть Россию

07.08 / Перепуганная Кейт Миддлтон задумывалась об отказе от титула принцессы Уэльской

06.08 / Как сейчас выглядит могила умершей 40 лет назад великой Фаины Раневской

06.08 / Наталья Штурм подарила квартиру любовнику: Всегда приятно

06.08 / Мнение: Продление детства до 23 лет, кредиты многодетных и увеличение пособий родителям

06.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Левый “феминизм” по заказу ЦРУ

06.08 / “Нужно читать между строк” – какие послания оставляет Пугачева россиянам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика