Кардиолог назвала стенокардию предвестником инфаркта

Кардиолог Юлия Маршинцева утверждает, что развитие инфаркта у лиц преклонного возраста часто предшествует стенокардия. Данное заболевание характеризуется образованием и постепенным разрастанием атеросклеротических бляшек в сосудах, питающих сердце.

Чем крупнее эти бляшки, тем выше степень тяжести стенокардии. При их полном закрытии сосуда, доставляющего кровь к сердцу, происходит инфаркт миокарда.

Маршинцева отмечает, что инфаркт может случиться внезапно, особенно у молодых людей. Обычно же ему предшествует стенокардия. Учащение приступов и повышение ее функционального класса увеличивают риск развития инфаркта.

Классическим симптомом стенокардии является ощущение тяжести в грудной клетке. Во время физической нагрузки появляется боль за грудиной, которую пациенты описывают как тяжесть, будто что-то давит на нее.

Кроме того, для стенокардии характерны одышка и нехватка воздуха, возникающие даже при минимальной физической активности. При самой тяжелой форме (4-й функциональный класс) одышка и боль присутствуют даже во время сидения или лежа.