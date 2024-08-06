Российские зрители потратили миллионы часов на просмотр турецких сериалов

Увлечение россиян турецкими сериалами набирает обороты, свидетельствует совместный отчет Movix и “Дом.Ru”. За первое полугодие 2024 года аудитория потратила свыше миллиона часов на просмотр сериалов на телеканалах “Сапфир” и Start World.

“Сапфир” оказался более популярным с аудиторией, превышающей Start World на 64%. Пик популярности пришелся на январь 2024 года, когда зрители провели на этих каналах 211,9 тысяч часов, что втрое больше, чем в июле 2023 года.

Лидерами по просмотру стали Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Самара и Волгоград. Саратов отличился наивысшим показателем: каждый зритель “Сапфира” и Start World посвятил этим каналам более 9 часов за полугодие.

В онлайн-кинотеатрах, интегрированных в Movix, зрители провели 561 тысячу часов, что составляет около 45 часов на человека. За квартал показатель вырос на 3,5%. Лидируют Самара, Иркутск, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Пермь. По часам на одного пользователя на первых местах Челябинск, Ярославль, Самара, Киров и Казань.

Наибольшую популярность завоевал сериал “Постучись в мою дверь”, за ним следует 132-серийный “Клюквенный щербет” и “Кровавые цветы” (2023).