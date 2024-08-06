 

Reuters – бросили вызов Starlink — Китай запустил первые спутники собственной глобальной сети

06.08.2024, 13:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В понедельник Пекин запустил первую партию спутников в рамках проекта по созданию собственной глобальной интернет-сети, пишет Reuters. Этот амбициозный проект не только составит конкуренцию американской Starlink, но и будет иметь военные последствия, способные повлиять на баланс сил в потенциальном конфликте между Китаем и США.


АР

Китайское государственное предприятие в понедельник запустило первую партию спутников для создания собственной системы, призванной составить конкуренцию американской Starlink в создании глобальной интернет-сети. Об этом пишет Reuters со ссылкой на китайские СМИ. 

Как отмечает издание, запуск «знаменует собой важный шаг» в достижении стратегической цели Пекина по созданию собственной версии Starlink Илона Маска. Запуск спутников является частью проекта G60 Starlink, который был начат в прошлом году и направлен на развертывание более 15 тысяч спутников на низкой околоземной орбите.

Китайские исследователи в течение последних двух лет изучали развёртывание Starlink на Украине и неоднократно предупреждали о рисках, которые эта сеть будет представлять для Китая, если страна окажется в военном конфликте с США. Поэтому, как считает Reuters, инициатива Пекина будет иметь и военные последствия, способные повлиять на баланс сил между воюющими странами.


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