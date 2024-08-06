 

Из-за неработающего YouTube россияне массово избавляются от 4K телевизоров

06.08.2024, 13:33, Разное
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Мониторинговая группа Минпромторга зафиксировала резкое падение продаж современных телевизоров в крупных розничных сетях бытовой техники.

Число реализуемых новых телевизоров с разрешением выше FullHD сократилось на 87% за этот период. Одной из причин происходящего аналитики называют невозможность с 1 августа 2024 года проигрывать на устройствах видео высокой чёткости с видеохостинга YouTube.

– Максимальное разрешение, которое теперь доступно для просмотра без тормозов это 144p. Зачем мне телевизор за полмиллиона рублей? Чтобы смотреть эти пиксели? Я – не мазохист, – поделился эмоциями один из потребителей, которого корреспондент застал выносящим новый телевизор на помойку в одном из элитных жилых комплексов Москвы, где уже образовалась свалка из таких устройств.

– Аналогичное падение интереса аудитории отмечается и к дорогим, высокоскоростным тарифам для доступа к интернету. Россияне массово отключаются от сети, ограничиваясь мобильным интернетом, – говорится в исследовании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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