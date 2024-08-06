 

Держались за руки и улыбались: 98-летий композитор Зацепин вышел в свет с молодой Музой

06.08.2024, 13:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Впрочем, легендарного композитора и знаменитую певицу роднят и какие-то моменты в биографии. Алла Пугачева, например, замужем уже в пятый раз и ее нынешний супруг младше на 27 лет. Александр Зацепин был женат четырежды. А сейчас рядом с ним молодая восточная красавица и муза. Музу Зацепина, что символично, по паспорту тоже зовут Муза.

В июле они вместе приезжали на фестиваль искусств “Славянский базар в Витебске”. А только что побывали на балете “Лебединое озеро”, который Русский классический театра балета представлял в Молодежном театре. Все время они держались за руки, улыбались и было видно – они счастливы.

“Нам очень понравился балет, тем более, Александр Сергеевич давно хотел его пересмотреть, – рассказала Муза Зацепина корреспонденту “Дни.ру”. – Кстати, мы тоже сейчас пишем балет, вот и пришли вдохновиться классикой”.

Зацепин и его молодая Муза всегда в центре культурных событий. “Мы поддерживаем жизненный тонус”, – улыбается верная подруга композитора. Действительно, Александр Сергеевич прекрасно выглядит, он ухожен, хорошо одет. О нем заботятся, его любят, а что еще человеку для счастья надо!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Reuters – бросили вызов Starlink — Китай запустил первые спутники собственной глобальной сети

06.08 / Илон Маск вступил в перепалку с Лондоном из-за антимигрантских протестов

06.08 / В отличие от России США не готовы к войнам будущего

05.08 / Откуда столько денег? Ксения Бородина сделала себе неприлично дорогой подарок – фото

05.08 / Названа реальная причина противоречивого поведения Пугачевой

05.08 / В критическом состоянии: скандальному блогеру ампутируют ногу после приговора

05.08 / Бельгийская триатлонистка попала в больницу с кишечной палочкой после заплыва в Сене

05.08 / Натерпевшийся Киркоров принял самое важное решение ради будущего детей

05.08 / Костенко и Тарасов готовятся вновь стать родителями после громкого заявления

05.08 / Военный эксперт – думать о переговорах Зеленского «вынуждает реальность»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика