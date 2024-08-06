 

Названы скрытая опасность неалкогольной жировой болезни печени

06.08.2024, 12:55, Разное
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Неалкогольная жировая болезнь печени, характеризующаяся чрезмерным накоплением жира в клетках печени, приобретает эпидемические масштабы. Около 20-33% взрослого населения во всем мире страдают от этого заболевания.

Основными триггерами НАЖБП являются: чрезмерное потребление высококалорийной пищи, рафинированные углеводы (сладости, мучные изделия, сладкие напитки), фруктоза (мед, соки, фрукты с высоким содержанием сахара)

Зачастую НАЖБП развивается бессимптомно и обнаруживается при медицинских обследованиях. По мере прогрессирования могут появиться следующие признаки: усталость, слабость, тошнота, дискомфорт в правом подреберье, потеря аппетита, боль в сердечной области при положении лежа на левом боку (при исключении проблем с сердцем)

Пренебрежение лечением сопряжено с серьезными последствиями: дефицит витамина А, нарушения зрения из-за недостаточного производства желчи

Профилактика НАЖБП заключается в сбалансированном питании (больше фруктов, овощей, цельнозерновых, меньше фастфуда, жирных продуктов), отказе от рафинированных углеводов, активном образе жизни (регулярные физические нагрузки), контроле веса.


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