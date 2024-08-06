Суд признал незаконную сделку Google и Apple по поиску по умолчанию на iPhone

В ходе судебного разбирательства, инициированного Министерством юстиции США, федеральный суд постановил, что партнерство между Google и Apple является нарушением антимонопольного законодательства.

Суд установил, что соглашения Google с Apple и другими производителями смартфонов обеспечивают поисковой системе Google несправедливое преимущество, препятствуя конкуренции и укрепляя доминирующую позицию компании. Со значительной долей рынка (около 95%) Google получает большие суммы от Apple за поддержание статуса поисковика по умолчанию на устройствах iOS.

В ходе судебного разбирательства было выявлено отсутствие у Apple альтернатив поиску Google и отсутствие у нее стимула создавать собственный поисковый продукт. Согласно постановлению суда, Google обладает монополией на рынке поиска.

Суд предпримет дальнейшие шаги по пресечению антиконкурентной практики Google, в том числе путем наложения судебных запретов. Такое решение может лишить Google и Apple возможности заключать поисковые соглашения, что повлияет на их финансовые показатели. Ожидается, что Google подаст апелляцию на это решение.