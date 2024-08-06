 

Свекла – «секретное оружие» спортсменов

06.08.2024, 12:44, Разное
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Свекла начала завоевывать популярность среди спортсменов и любителей активного образа жизни как потенциальное средство для улучшения спортивной производительности. Этот скромный овощ может оказать значительное влияние на результаты в таких дисциплинах, как бег и велоспорт.

Согласно последним исследованиям, проведенным в 2020 и 2021 годах, употребление свекольного сока или других продуктов на основе свеклы может значительно улучшить выносливость и время до истощения у спортсменов. В одном из обзоров было обнаружено, что добавки со свеклой увеличивают время до истощения в среднем на 25,3 секунды и пройденное расстояние на 163 метра. Это значимое улучшение может сделать разницу в высококонкурентных ситуациях, где каждая секунда имеет значение.

Однако результаты неоднозначны: в некоторых исследованиях было показано, что эффект свекольного сока не проявляется одинаково среди всех групп спортсменов. Например, у профессиональных спортсменов и женщин результаты могут быть менее заметными. Это может быть связано с различиями в образе жизни, метаболизме и других факторах, требующих дальнейшего изучения.

Австралийский институт спорта (AIS) уже включил свеклу в список рекомендуемых пищевых добавок для определенных видов спортивной деятельности. Они подчеркивают, что свекла может быть особенно полезной при физических нагрузках продолжительностью от 4 до 30 минут, а также в командных видах спорта.

Необходимо отметить, что употребление свеклы может вызвать некоторые побочные эффекты, такие как изменение цвета мочи и небольшие расстройства желудка у некоторых людей. Поэтому рекомендуется тестировать продукт перед использованием во время соревнований.

Свекла, богатая нитратами, способствует увеличению уровня оксида азота в крови, что в свою очередь улучшает кровоток и доставку кислорода к мышцам. Это может снизить утомляемость и улучшить общую производительность во время тренировок и соревнований.

Однако перед началом приема любых добавок всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы убедиться в их соответствии вашим индивидуальным потребностям и целям.


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