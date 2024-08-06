Мнение: Перевод всех русских автомобилей с бензина на газ

На Хабре критикуют июльскую статью про выгоду газовых заправок (ссылка 1, ссылка 2). Краткая суть критики — технических проблем у газификации слишком много, чтобы проявлять масштабный оптимизм.

Данные в статье на Хабре несколько устарели: так, по итогам 2023 года в России было уже больше 1000 метановых заправок, причём строят их именно «частники», а не Газпром. Для сравнения, в 2016 году заправок было только 270, вчетверо меньше. Требования по безопасности также вполне умеренные: заправки АГНКС (метановые) строят в том числе и рядом с дорогами, что может заметить каждый, проезжая, например, по трассе М4. Справочно по инфраструктуре метана, министерские данные:

Конечно, 1000 заправок — это не очень много для России, но, если я правильно читаю данные Росстата, у нас также есть пропановые заправки, так что общее число газовых заправочных станций превышает 5000. Солидная сеть, на которую уже можно опереться для запуска быстрого роста индустрии.

Небольшая справка. СУГ (пропан-бутан) и метан – принципиально разные виды топлива, хотя и то, и то является газом. Работать с СУГ гораздо проще, чем с метаном, так как он переходит в жидкую форму при небольших давлениях и комнатной температуре. Принципиально разная там и экономика: цена СУГ определяется на бирже и скачет, а цена метана регулируемая. СУГ при этом – сырьё для нефтехимии, оно очень хорошо уезжает на экспорт газовозами.

На СУГах ездят только легковушки и газели, так как СУГ требует бензиновых двигателей. На метане ездят все, включая тяжёлые грузовики, так как метаном могут питаться и бензиновые, и газопоршневые двигатели.

Также у СУГ и метана разная стоимость создания инфраструктуры. Простую заправку на СУГ можно поставить за 5 млн рублей, а за метановую заправку придётся отдать 50+ млн. Многие пропанщики действительно переходят в метановый рынок, однако арифметически складывать заправки СУГ с метановыми в одну кучу всё равно следует с большой осторожностью.

И всё же у нас перед глазами есть воодушевляющий пример — Армения, где около 80% автотранспорта работает на природном газе (ссылка). Если Армения справилась, то и Россия может последовать её примеру. Кстати, хозяйке на заметку: собственная добыча газа в Армении отсутствует, она покупает газ в России и в Иране.

Выгоды от массовой газификации русского автотранспорта очевидны.

1. Газ дешевле бензина, так что в долгосрочной перспективе владельцы автомобилей серьёзно сэкономят, так как будут платить за топливо меньше. Вниз, соответственно, пойдут и цены: цены на такси, цены на доставку товаров.

2. Газ меньше загрязняет воздух: если машины в России массово перейдут на газ, дышать в городах будет легче.

3. Наконец, у Газпрома сейчас проблемы с экспортом газа: Северные потоки взорваны американцами, трубопроводы на юг имеют недостаточную толщину, сжижать газ технологически тяжело.

Чем больше мы будем потреблять газа внутри России, тем лучшую цену можно будет получать за экспорт. Во-первых, газа на мировом рынке станет физически меньше, это уже слегка сдвинет цены наверх. Во-вторых, наши китайские друзья не смогут душить нас по цене столь жёстко, как они делают это сейчас, так как они потеряют положение критически важных клиентов. Мы скажем: «не хотите брать газ по нашей цене, мы отправим газ другим покупателям».

Напомню, что Газпром платит очень много налогов, так что хорошее финансовое самочувствие Газпрома важно не только для его акционеров (таких как я), но и для бюджета. К примеру, именно от величины газовых доходов зависит размер пенсий: чем дороже мы продаём газ, тем больше денег можно направить в Пенсионный фонд.

В общем, я надеюсь, что метановых заправок в России будет больше, и что власти расширят программу поощрения для тех, кто переводит машины на газ. Такая программа, напомню, работает с 2020 года (ссылка).

На Западе всё это уже отработано, с той только разницей, что там упор делали на планово-убыточную историю с электромобилями. Однако, к примеру, Италия субсидировала ещё и метан, когда у них был доступ к дешёвому русскому газу (ссылка). Это самая метановая страна в Европе, 9% парка на метане (ссылка). Даже в США есть как минимум налоговые льготы на метан (ссылка).

Подведу итог. Массовая метанизация автотранспорта технически возможна, уже началась и со всех сторон выгодна для России. Если решите поучаствовать лично — перевести свою машину на метан, открыть метановую заправку, заняться установкой газового оборудования профессионально — помните, что тем самым вы поможете не только своему кошельку, но и всей стране.