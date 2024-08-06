Илон Маск вступил в перепалку с Лондоном из-за антимигрантских протестов

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В британском правительстве отвергли предупреждения предпринимателя Илона Маска о риске гражданской войны в стране на фоне антимигрантских протестов, пишет Sky News. В ответ на слова Маска пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера предупредил, что «любой, кто разжигает насилие в интернете, столкнётся со всей силой закона».



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«Словесная перепалка» завязалась между предпринимателем Илоном Маском и офисом премьер-министра Кира Стармера после того, как американский миллиардер заявил, что Великобритания находится на пороге гражданской войны, пишет Sky News.

Пока британское правительство делает упор на вину соцсетей в разжигании массовых беспорядков в стране и утверждает, что это «чистое насилие» не имеет никакого отношения к протестам, Маск обращает внимание на серьёзность происходящего.

«Гражданская война неизбежна», — написал Маск в соцсети X (бывш. Twitter) под публикацией с кадрами беспорядков, вспыхнувших после убийства этническим руандийцем трёх детей в Саутпорте.

В ответ на это пресс-секретарь премьер-министра заявил, что «подобным комментариям нет оправдания», предупредив, что «любой, кто разжигает насилие в интернете, столкнётся со всей силой закона». Эти же предупреждение повторил Стармер в ходе экстренного заседания чрезвычайного комитета COBRA.

Позже, уже под постом самого Стармера, в котором премьер раскритиковал насилие по отношению к мусульманам, Маск также призвал главу британского правительства побеспокоиться о насилии по отношению ко всем этническим и религиозным группам.