В России ввели обязательную маркировку арбузов и дынь

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении федеральный закон «О порядке реализации бахчевых культур на территории Российской Федерации». Документ направлен на защиту прав потребителя и позволит предотвратить появление на рынке контрафактных арбузов и дынь.

Чтобы обеспечить мониторинг поступления продукции с поля на прилавок, все участники оборота обязаны регистрироваться в системе «Честный знак». Также им надлежит снабдить каждую единицу товара QR-кодом, содержащим информацию о размере и точном (до граммов) весе плода, сорте, проценте сахара и нитратов, геолокации, времени посадки и сбора, о физическом или юридическом лицах, ответственных за сбор и реализацию арбуза или дыни.

Согласно документу, проверяющий Роспотребнадзора может по своему усмотрению изъять плод на экспертизу и при выявлении нарушений закрыть точку продажи и наложить штраф на реализатора.

– Очень важно предоставить потребителю наиболее точную и достоверную информацию. Если арбуз заявлен как ягода определённого сорта, но данные из QR-кода не соответствуют реальным параметрам, его продажа будет приостановлена, так как это введение покупателя в заблуждение, – пояснил депутат Михаил Вайсман. – Если же у плода не совпадёт заявленный вес, будут применяться ещё более жёсткие санкции.

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