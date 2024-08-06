 

Хирург Руденко указал на признаки окклюзии сонной артерии

06.08.2024, 11:10, Разное
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Признаки сужения и окклюзии сонной артерии легко спутать с симптомами других заболеваний. Внутренняя оболочка сонной артерии может поражаться атеросклеротической бляшкой, которая постепенно растет и затрудняет кровоток к головному мозгу. Это состояние, известное как окклюзия, может привести к серьезным проблемам.

На ранних стадиях нарушения кровоснабжения мозга проявляются неспецифические симптомы: забывчивость, нарушения сна, головокружение. Организм постепенно адаптируется к сниженному кровотоку, перестраивая обходное кровообращение. Последствиями становятся незначительные нарушения памяти и снижение работоспособности.

По мере роста бляшки ее влияние на кровоток усиливается. Начинают развиваться серьезные нарушения кровоснабжения мозга, требующие немедленного вмешательства медиков. Симптомы могут варьироваться в зависимости от степени окклюзии и локализации бляшки. Окклюзия сонной артерии может привести к развитию инсульта, для которого характерны внезапные нарушения сознания, паралич, потеря речи.

Врач-хирург Руденко предупреждает об опасности пренебрежения ранними признаками нарушения кровообращения в сонной артерии. Это заболевание часто протекает бессимптомно, но его своевременная диагностика и лечение могут предотвратить серьезные последствия.


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