Хирург Руденко указал на признаки окклюзии сонной артерии

Признаки сужения и окклюзии сонной артерии легко спутать с симптомами других заболеваний. Внутренняя оболочка сонной артерии может поражаться атеросклеротической бляшкой, которая постепенно растет и затрудняет кровоток к головному мозгу. Это состояние, известное как окклюзия, может привести к серьезным проблемам.

На ранних стадиях нарушения кровоснабжения мозга проявляются неспецифические симптомы: забывчивость, нарушения сна, головокружение. Организм постепенно адаптируется к сниженному кровотоку, перестраивая обходное кровообращение. Последствиями становятся незначительные нарушения памяти и снижение работоспособности.

По мере роста бляшки ее влияние на кровоток усиливается. Начинают развиваться серьезные нарушения кровоснабжения мозга, требующие немедленного вмешательства медиков. Симптомы могут варьироваться в зависимости от степени окклюзии и локализации бляшки. Окклюзия сонной артерии может привести к развитию инсульта, для которого характерны внезапные нарушения сознания, паралич, потеря речи.

Врач-хирург Руденко предупреждает об опасности пренебрежения ранними признаками нарушения кровообращения в сонной артерии. Это заболевание часто протекает бессимптомно, но его своевременная диагностика и лечение могут предотвратить серьезные последствия.