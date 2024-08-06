 

Илон Маск раскритиковал позицию Стармера по беспорядкам в Британии

06.08.2024, 11:10, Разное
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Американский предприниматель Илон Маск выразил несогласие с заявлением премьер-министра Великобритании Кира Стармера о беспорядках в стране.

Стармер назвал происходящее в Британии насилием, а не протестами. Кроме того, он подчеркнул, что правительство не потерпит нападений на мусульманские общины.

В социальных сетях под постом британского премьера Маск отреагировал: “Разве вас не должны беспокоить нападения на всех членов общества?”.

Антиимигрантские протесты и беспорядки в Великобритании начались в конце июля после нападения 17-летнего подростка с ножом на детскую танцевальную студию в Саутпорте. В результате погибли трое детей и двое взрослых. Полиция исключила террористическую подоплеку. Отказываясь подтвердить слухи о статусе беженца подозреваемого, сторонники крайне правой “Английской лиги обороны” инициировали столкновения. Столкновения и беспорядки продолжились в других городах, приведя к задержанию около 400 человек.

Правительство Великобритании созвало чрезвычайный комитет для обсуждения ситуации. МИД РФ выразил свою обеспокоенность в связи с протестами.


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