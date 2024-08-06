 

Американский адмирал опроверг слухи об опустевших гей-барах в районе Пентагона

06.08.2024, 9:33, Разное
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Адмирал Рэйчел Левин лично обошёл гей-бары в окрестностях Пентагона с видеокамерой, чтобы развеять распространившиеся в Сети слухи о том, что они якобы опустели.

По словам военачальника, он смог встретить там многих офицеров Генерального штаба и Центрального командования армии.

– Не верьте тем, кто говорит, будто бы тут пусто, – пишет Левин в соцсети Х. – За два часа встретил тут [главу Пентагона Ллойда] Остина, [генерал-полковника Джона] МакДугласа и [командующего ВВС США Алистера] Пибоди. Все веселятся, как обычно!

По словам адмирала, временное снижение заполненности баров, которое заметили пользователи Интернета, связано вовсе не с готовящейся военной операцией, а с проходившей в Военной школе имени Эйзенхауэра плановой помывкой личного состава, на которую часто приходят также и высокопоставленные офицеры Пентагона, чтобы быть ближе к простому солдату и кадету. После окончания мероприятия большинство из них вернулось в свои любимые развлекательные заведения, причём не одни, из-за чего посещаемость этих клубов даже несколько повысилась.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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