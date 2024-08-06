 

Доктор назвал переезд на дачу фактором риска меланомы

06.08.2024, 9:25, Разное
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Воздействие ультрафиолетового излучения повышает риск развития меланомы, самого агрессивного вида рака кожи. Продолжительное пребывание на солнце ослабляет естественные механизмы защиты организма и может привести к мутациям в клетках кожи.

Особую тревогу вызывает резкая смена сезонов, например, переезд на дачу. Люди, проживающие в умеренном или холодном климате, резко увеличивают время, проведенное на открытом воздухе. Это создает благоприятные условия для возникновения меланомы.

Врач Дмитрий Буланов подчеркивает, что симптомами злокачественного превращения клеток могут быть изменения цвета родинок, неравномерная пигментация, увеличение их размеров, зуд, шелушение или изъязвление. При появлении этих признаков необходимо немедленно обратиться к специалисту.

Для профилактики меланомы рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце и использовать солнцезащитные средства. Особенно важно защищать кожу в жаркое время года.


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