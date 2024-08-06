 

Эксперт назвал признаки заражения смартфона

06.08.2024, 9:25, Разное
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Эксперт Руслан Пермяков предупреждает, что замедление, перегрев или неконтролируемое изменение настроек смартфона могут свидетельствовать о заражении вредоносным ПО. Необычный расход мобильных данных может быть признаком работы вредоносной программы в фоновом режиме.

Пермяков рекомендует следующие меры предосторожности: своевременное обновление операционной системы и приложений, установка антивирусного программного обеспечения, скачивание приложений только из авторитетных магазинов (Google Play, App Store), регулярное создание резервных копий данных.

Эксперты по кибербезопасности подчеркивают важность предотвращения заражения путем отказа от установки подозрительных приложений.


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