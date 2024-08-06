В отличие от России США не готовы к войнам будущего

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Новые технологии меняют характер боевых действий по всему миру, пишет в статье для Foreign Affairs Марк Милли, бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов США. Идёт гонка всё более совершенных и дешёвых видов технологий. А в этом отношении явными лидерами являются противники США, вроде России. Сами Штаты оказались совершенно не готовы к такому развитию событий.

Современные конфликты быстро продемонстрировали, насколько изменились методы ведения войны, констатирует в статье для Foreign Affairs Марк Милли, бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов США. Например, на Украине беспилотники и их операторы используют системы искусственного интеллекта. При этом идёт гонка по разработке ещё более совершенных технологий.

Новые технологии меняют характер боевых действий и в других конфликтах по всему миру. И в этом нет ничего удивительного, поскольку война всегда стимулировала инновации, пишет издание. Однако сегодня изменения происходят чрезвычайно быстро с гораздо большим эффектом.

Скорее всего, в будущем войны не будут сводиться к тому, чтобы собрать больше людей или военной техники. Вместо этого будут доминировать мощные алгоритмы и автономные системы вооружения. Однако Соединённые Штаты по-прежнему не готовы к такому развитию событий, сожалеет Милли.

Американская армия совершенно не готова к элементам внезапности. Их самолёты, танки и корабли не оснащены для атак БПЛА, а искусственный интеллект ещё не начали внедрять. Да и вообще у Пентагона нет достаточного количества проектов, направленных на исправление этих недостатков. Более того, уже существующие инициативы продвигаются слишком медленно.

А тем временем, противники США не дремлют, констатирует бывший военачальник. РФ быстро внедряет искусственный интеллект, используя его на СВО, а Китай в апреле объявил о своей крупнейшей военной реструктуризации за десятилетие с акцентом на технологии.

На этом фоне Штатам просто необходимо пересмотреть свою тактику и систему подготовки руководящих кадров, уверен Милли. Нужна замена снаряжения. Солдат надо обучить управлению беспилотниками и использованию ИИ. Однако американским политикам, привыкшим к тому, что у них самый мощный оборонный аппарат в мире, может не понравиться идея такой перестройки.

Раньше было сложно предсказать, какие инновации повлияют на ход будущих сражений. Сегодня всё иначе. Повсеместно распространены дроны, роботы используются всё чаще. Конфликты на Ближнем Востоке и на Украине показали, что искусственный интеллект меняет методы ведения войны. Не исключено, что скоро ИИ будет повсеместно интегрирован во все аспекты военного планирования и исполнения.

Раньше автоматизация была сосредоточена в воздухе и в море, но скоро она перейдёт и к наземным военным действиям, считает Милли. Тогда на первом этапе войны для различных функций от разведки до прямых атак будут задействованы роботы. Например, РФ уже активно движется в этом направлении, используя роботов для эвакуации пострадавших и обезвреживания взрывчатых веществ.

Следующее поколение машин будет управляться ИИ для составления карты поля боя и прогнозирования точек атаки. Люди будут полагаться на машины для разминирования полей, отражения залпов противника. Такая автоматизация поможет спасать жизни гражданского населения.

Из-за роста городов, будущие войны вполне могут сконцентрироваться в густонаселенных районах, что сделает конфликты более смертоносными, прогнозирует автор. Это потребует больших затрат и ресурсов, а также роботизированного оружия, например, размещения на улицах собак-роботов, чтобы взять под контроль позиции в городах.

Использование дронов важно ещё по одной причине, — они достаточно дёшевы. Это более доступный класс оружия. Например, беспилотник MQ-9 Reaper, один из самых дорогих видов БПЛА, стоит в четыре раза дешевле истребителя F-35. При этом более простые варианты дронов могут стоить и вовсе около $500.

Такая доступность может позволить государствам отправлять целые стаи беспилотников для наблюдения или нанесения ударов, не беспокоясь об истощении сил. Эти стаи могут подавить устаревшие системы ПВО, не предназначенные для одновременного поражения сотен объектов.

При этом затраты на защиту от таких «стай» могут значительно превышать стоимость атаки противника. В пример Милли приводит атаку иранских дронов по Израилю в апреле. Он пишет, что этот массированный удар обошёлся Тегерану не более чем в $100 млн, в то время как усилия США и Израиля по перехвату стоили более $2 млрд.

Ни одно государство не может быть полностью готово к будущим конфликтам. Никто не приступил к массовому производству необходимого оборудования или созданию программного обеспечения для полноценной работы автоматизированного оружия. Но очевидно, что некоторые страны продвинулись дальше других.

И в этом отношении явными лидерами являются противники США, считает автор. Например, РФ значительно увеличила производство БПЛА и теперь с большим успехом использует их на поле боя. Китай доминирует на мировом рынке коммерческих беспилотников.

У Вашингтона есть ресурсы, чтобы продолжать расходовать средства на технологии высокого качества, однако сложности возникают при преодолении бюрократических и промышленных препятствий на пути внедрения своих изобретений на поле боя, констатирует Милли. В результате вооружённые силы США рискуют вступить в войну, в которой их первоклассная подготовка и превосходное обычное вооружение окажутся просто неэффективными.

Так, американские войска не подготовлены к действиям на поле боя, где каждое их движение может быть замечено, и на них могут напасть дроны. Такая неопытность была бы для них особенно опасна, например, на Украине или на обширных просторах Арктики, уверен автор. Кроме того, американцы оказались бы уязвимы и в сражениях в городе, где противнику было бы проще их атаковать.

Американские военные не будут в безопасности и на море. Например, китайские гиперзвуковые ракеты могут потопить американские авианосцы ещё до того, как они покинут Перл-Харбор. По информации автора, Пекин уже развертывает системы наблюдения на базе ИИ, которые могут дать ему преимущество перед США во всём Индо-Тихоокеанском регионе.

В воздухе боеспособному, но дорогостоящему F-35 будет непросто противостоять стаям дешёвых дронов. То же можно сказать и про тяжело бронированные танки Abrams и Bradley на земле. Учитывая эти печальные факты, американские военные планировщики правы, решив, что эра кампаний «шок и трепет», в ходе которых Вашингтон мог уничтожать своих противников подавляющей огневой мощью, закончилась.

Именно поэтому американским военным срочно требуются реформы. По мнению Милли, нынешний процесс закупок слишком бюрократичен и медлителен и не может адаптироваться к быстро развивающимся угрозам будущего. Например, он полагается на десятилетние циклы закупок, которые привязаны к конкретным контрактам ещё долгое время после разработки базовых технологий.

Аналогичным образом, Минобороны США заключает контракты с привычными компаниями, вроде Lockheed Martin, и воздерживается от сотрудничества с новыми производителями оружия, которые часто более инновационны, чем их более крупные коллеги. При этом следующее поколение небольших и бюджетных беспилотников вряд ли будет разработано известными оборонными фирмами, которые заинтересованы в производстве модного, но дорогого оборудования.

Кроме того, нельзя забывать об этических нормах использования ИИ. США должны обеспечить строгий контроль за своим военным ИИ и оказывать давление на другие страны, требуя такого же подхода, считает бывший военачальник. Если другие страны, будь то союзники или противники, откажутся, Вашингтон должен использовать экономические ограничения. Таким образом, следующее поколение автономного оружия также потребует агрессивного лидерства США, пишет он.