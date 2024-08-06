 

Меган Маркл и принц Гарри решили устроить слежку за своими детьми

06.08.2024, 4:25, Разное
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Инициатива представляет собой приложение, которое предоставляет родителям и опекунам инструменты для создания безопасного и поддерживающего пространства для своих детей в цифровом мире. В условиях, когда кибербуллинг и другие угрозы в интернете становятся все более распространенными, такая программа может оказать значительное влияние на благополучие подрастающего поколения.

Меган Маркл открыто поделилась своим опытом травли в социальных сетях, признавая, что это привело ее к тяжелым мыслям. Она подчеркнула важность поддержки и внимательности к близким: “Если мое высказывание о том, что я преодолела, спасет кого-то или побудит кого-то действительно искренне проверять близких, а не предполагать, что он выглядит хорошо и с ним все в порядке, то это того стоит”. Эти слова отражают ее стремление помочь другим справиться с подобными трудностями и создать пространство, где дети и их родители могут чувствовать себя в безопасности.

Принц Гарри также акцентирует внимание на серьезности проблемы. Он отметил, что потеря близкого человека из-за давления и угроз в социальных сетях – это одно из самых страшных событий, с которым можно столкнуться. “Мы всегда говорили о старых временах: если дети живут под твоей крышей, ты знаешь, чем они занимаются. По крайней мере, они в безопасности. Но теперь они могут оказаться в соседней комнате, с помощью планшета или телефона, спуститься в эти кроличьи норы и в течение 24 часов свести счеты с жизнью”, — говорит он. Это подчеркивает необходимость активного участия родителей в жизни своих детей и их онлайн-активности.

С учетом того, что у пары есть двое маленьких детей — 5-летний Арчи и 3-летняя Лилибет — инициатива становится особенно актуальной. Меган и Гарри понимают, как важно создать безопасную среду для своих детей в мире, который может быть полон опасностей. Они верят, что родители должны быть первыми, кто реагирует на проблемы своих детей и обеспечивает им поддержку.


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