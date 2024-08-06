Мнение «аналитика»: О «резне» в Нью-Йорке… Америка доигралась?

Уходящий понедельник уже окрестили «чёрным». Хотя его правильнее было бы именовать «красным» — по доминирующему цвету в самом сердце деловой столицы Соединённых Штатов. Произошедшее затронуло многих, уже отвыкших от подобных новостей. И не только американцев, между прочим.

Но в США это становится новым фактором предвыборной борьбы, за исходом которой со смешанными чувствами наблюдают во всём мире. Так что тема — глобальная, на самом деле.

Основные индексы Уолл-стрит резко упали в понедельник, поскольку склонность инвесторов к риску снизилась из-за опасений рецессии в #США на фоне слабых экономических данных. И биржевики стали «резать» позиции даже по-живому.

Так что теперь уже все мировые рынки окрасились в красный цвет. Японский индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 13,47%, а за сутки он потерял 4451,28 пункта, что стало максимальным падением с «чёрного понедельника» 20 октября 1987 года. Ещё один японский бенчмарк TOPIX упал на 12,23%. Распродажа в итоге докатилась до Штатов — на старте торгов индекс широкого рынка S&P 500 и индекс высоких технологий NASDAQ Composite падали на 4,27% и 6,35% соответственно. Не рекорд, но всё равно многим было больно.

Особенно владельцам биткоинов.

Рынок казначейских облигаций США также испытал резкие колебания. Доходность 10-летних облигаций достигла самого низкого уровня с июня 2023 года из-за ажиотажа по отношению к активам-убежищам и пессимизма относительно экономики. Но затем она немного выросла, поскольку в секторе услуг США появились обнадёживающие сигналы о том, что рецессия, возможно, не так уж неизбежна.

Это, конечно, не первая #паника на рынке. Но сейчас она опасно близка к дате президентских выборов. Поэтому все американские деловые СМИ — а Уолл-Стрит традиционно поддерживает демократов — дружно бросились убеждать инвесторов, что всё не так уж страшно. Быть может, эти «вербальные интервенции» и охладят пыл продавцов. Но в условиях глобализации многое зависит от ситуации вне контроля американского Федрезерва. Например, от Японии. А там инвесторы паникуют всерьёз.

Что ж, посмотрим на новый бой быков.

Вы уже запаслись попкорном, пока не подорожала кукуруза?

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