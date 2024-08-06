 

“Он – секс”: Водонаева смотрит с вожделением за звезду российского кино

06.08.2024, 1:00, Разное
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В недавней беседе с гимнасткой Ляйсан Утяшевой Алена Водонаева рассказала, что в юном возрасте в ее доме висела так называемая карта желаний, на которой были проиллюстрированы разные мечты. Как отметила знаменитость, абсолютно все, что она тогда загадывала, со временем сбылось.

Алена Водонаева пошутила, что сейчас наклеила бы на карту желаний фотографию актера Никиты Кологривого. Судя по словам телезвезды, она смотрит с вожделением на звезду российского театра и кино. “Он – секс”, – честно призналась бывшая участница “Дома-2” в чувствах к 29-летнему артисту.

42-летняя телезвезда считает чрезвычайно привлекательной харизматичность прославившегося не так давно актера. На вопрос Утяшевой о том, хотела бы Водонаева закрутить роман с Кологривым, та не стала отвечать напрямую. Она лишь сказала, что ей нравится Никита.

Ранее в беседе с Ляйсан Утяшевой Алена Водонаева выразила поддержку балерине Анастасии Волочковой. Телезвезда призналась, что с уважением относится к 48-летней танцовщице и не согласна с тем, как ее воспринимает молодежь. Слова экс-участницы скандального реалити-шоу приводили “Дни.ру”.


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