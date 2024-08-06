 

Сын Джоли и Питта провел неделю в реанимации после жуткой аварии

06.08.2024, 1:00, Разное
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Пакс врезался в автомобиль, что привело к его госпитализации и пребыванию в реанимации. После аварии парень жаловался на сильную боль в голове и бедре. Врачи приняли решение поместить его в палату интенсивной терапии, где он провел целую неделю.

Несмотря на то что его состояние удалось стабилизировать, медики предупреждают о необходимости долгого и тщательного восстановления. Это событие стало шоком не только для самой Джоли, но и для всех, кто следит за жизнью звездной семьи.

По информации СМИ, причиной аварии стала неосторожность Пакса. Он двигался на высокой скорости и не соблюдал необходимую дистанцию, что в конечном итоге привело к столкновению с автомобилем. Анджелина Джоли выразила свою обеспокоенность по поводу беспечного стиля вождения сына. Она понимает, что подобные происшествия могут иметь серьезные последствия, и намерена принять меры для обеспечения безопасности своего ребенка.

В связи с произошедшим Джоли хочет, чтобы Пакс после выписки продолжил посещать психотерапевта. Это решение связано с желанием актрисы помочь сыну справиться с последствиями травмы и эмоциональным стрессом, вызванным аварией. Подобные ситуации могут оказать значительное влияние на психическое здоровье, особенно в молодом возрасте.

Ситуация усугубляется тем, что Брэд Питт жестко отреагировал на произошедшее. Известно, что он “обезумел от ужаса” и обвинил Анджелину в том, что она не смогла предотвратить ДТП. Эти обвинения лишь добавили напряженности в отношения между бывшими супругами, которые уже долгое время находятся в сложной юридической борьбе за опеку над детьми.


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