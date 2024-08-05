Мнение: Россия: самая тихая гавань в 2024 году

Что-то в мире неспокойно. Власти Израиля снова начудили, теперь Иран вынужден будет ответить, и ответ обещает быть серьёзным. В апреле в аналогичной ситуации Иран отправил предупреждающую посылку из сотни дронов, которые перегрузили израильское ПВО и заставили Израиль растратить запас дорогостоящих американских ракет. На этот раз Иран может запустить тысячи беспилотников: первые 300-400 займут зенитчиков, а основная масса беспрепятственно поразит любые цели.

В Азии веселье иного рода, токийский индекс Никкей рухнул. Не «рухнул», как пишут каждую неделю нервные биржевики, увидев просадку на полтора-два процента, а именно рухнул, без кавычек. Минус 13% — и это в дополнение к серьёзнейшему падению в 6% в пятницу. Выглядит как крепкая заявка на начало мирового финансового кризиса: прошлые кризисы начинались примерно так же. Не удивлюсь, если за сегодняшним днём уже через месяц-другой закрепится название «черного понедельника 2024». Пока что, думаю, шансы 50 на 50 — или падение перейдёт в обвал, или финансовые власти коллективного Запада сумеют на этот раз купировать панику.

В Британии своя атмосфера: после кровавого и удивительно бессмысленного теракта, устроенного выходцем из Руанды, начались массовые беспорядки в нескольких городах. Коренные британцы собираются на улицах сотнями: они кидают кирпичи в сотрудников сил правопорядка, захватывают полицейские участки, поджигают гостиницы с беженцами. Мигранты и леваки не отстают — они также собираются в большие агрессивные отряды, чтобы показать «ультраправым», кто здесь власть. Громят, разумеется, и обычные магазины, расположенные на первых этажах зданий: лутинг становится на Западе традицией.

В России тем временем всё спокойно. К проблемам Ирана мы относится с сочувствием, так как Иран на нашей стороне, а Израиль горячо поддерживает наших врагов, однако ближневосточный кризис нас напрямую не касается. Мало того: агрессивные действия правительства Нетаньяху нам на руку, так как у нынешних США не хватает сил, чтобы вести сразу две прокси-войны, и так как Израиль для США бесконечно важнее любого европейского государства. Чем горячее обстановка внутри и вокруг Израиля, тем меньше внимания, оружия, денег и прочих ресурсов достаётся боевикам на границе с Россией. Кроме того, израильский кризис толкает вверх цены на нефть, что самым благоприятным образом сказывается и на прибылях нефтяников, и на доходах российского бюджета.

События, которые могут оказаться началом мирового финансового кризиса, мы наблюдаем скорее с созерцательным любопытством, нежели с паникой. Азиатский финансовый кризис 1997-1998 — когда, кстати, Никкей так сильно не падал — вызвал цунами, которое прошлось в итоге и по экономике России. Сейчас такого не будет: мы начали отключаться от экономики Запада в 2014 и ускорили процесс в 2022. Азиатские биржи могут рухнуть хоть в 10 раз, мы теперь на этом скорее заработаем, чем потеряем.

Что касается проблемы мигрантов, то она в России есть: странно было бы отрицать. Первопричина проблемы — демографическая, в России слишком низкая рождаемость. Способ решения проблемы также отлично известен: русский националист должен стремиться быть богатым, православным и многодетным. История других стран показывает, что это единственный работающий путь — все остальные способы или не работают вовсе, или откладывают проблему миграции на несколько десятилетий, после чего она становится нерешаемой в принципе.

Разница с Британией в том, что в России с проблемой поведения мигрантов методично разбираются и законодательные власти, и правоохранительные органы. Более конкретно, выражается это в следующем:

1. К нам не завозят мигрантов отовсюду централизованно, как в Британию, у нас стоят фильтры на границах, причём для выходцев из по-настоящему опасных стран фильтры особенно серьёзные.

2. В России мигранты не могут жить на пособия, как на Западе. Поэтому приехавший к нам гастарбайтер вынужден работать, что влияет на его характер, культуру и поведение самым благотворным образом.

3. Русская полиция, в отличие от британской, не боится диаспор и ведёт с ними последовательную работу. Если в Британии преступления мигрантов заметают под ковёр, так как крышующие мигрантов леваки всегда готовы сломать карьеру слишком ретивому полицейскому, то в России к мигрантам, напротив, полиция относится с некоторой предвзятостью. Иногда в России диаспоры переходят грань и начинают забывать про законы — тогда силовики высшего уровня вмешиваются, чтобы навести порядок.

Многие в интернете делают вид, будто никакой разницы между Россией и Европой нет, будто в России ровно такой же левацкий интернационализм, как и на Западе. Тем, однако, кто варится в блогерской или политической среде, очевидны два факта.

Факт первый. Агитаторы никогда не пишут: «русские, размножайтесь». Они продвигают принципиально другую идею: «русские, идите на Красную Площадь: жгите покрышки, свергайте злочинную владу и прекращайте СВО».

Факт второй. Розжиг межнациональной розни щедро оплачивается (пример), при этом ведётся централизованно и методично, на всех крупных форумах и у всех поддающихся влиянию блогеров. При этом если хоть немного копнуть, тут же выясняется, что финансируется и координируется розжиг из той же страны, из которой нам звонят «дознаватели по госизменам» и «генеральные следователи Центробанка».