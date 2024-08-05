 

Прощай, Голливуд – стало известно об уходе звезды “Сумерек” Паттинсона

05.08.2024, 19:45, Разное
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Ставший знаменитым после саги под названием “Сумерки” британский актер Роберт Паттинсон принял важное решение, которое можно охарактеризовать одной фразой: “Прощай, Голливуд”. Прессе стало известно об уходе звезды из кинематографа США. Причиной переезда стало желание артиста покорить Южную Корею.

Какое-то время Роберт уже работал в этой стране, он снимался в картине “Микки 17”. Фильм стал началом покорения Патинссоном азиатского рынка киноиндустрии. Теперь Роб подумал перебраться в эту страну вместе со своей семьей, чтобы строить карьеру в ближайшие годы именно там.

К тому же Роберт Паттинсон, как и многие другие актеры, неоднократно заявлял, что Голливуд приходит в упадок, и лицедеям приходится искать новые площадки для реализации своих творческих способностей. Для себя он выбрал Южную Корею и считает, что там ему будет легче добиться успеха.

В настоящее время у звезды “Сумерек” осталось несколько незавершенных проектов, а в начале следующего года, если ничего не изменится в жизни актера, он отправится покорять южную часть Корейского полуострова.

Кстати, некоторые издания сообщают, что артист решил вовсе оставить карьеру в угоду своей личной жизни, однако близкий к актеру источник этот факт не подтвердил. Напомним, Роберт Паттинсон впервые стал отцом в марте этого года. Как признавался исполнитель роли очаровательного вампира, его жизнь изменилась на 180 градусов. Он много времени уделяет своей семье и наслаждается новой ролью отца.


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