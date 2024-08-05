 

Откуда столько денег? Ксения Бородина сделала себе неприлично дорогой подарок – фото

05.08.2024, 19:45, Новости дня
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В недавней публикации в популярной социальной сети Ксения Бородина рассказала о покупке недвижимости. Несколько месяцев назад телезвезда приобрела просторную квартиру в жилом комплексе недалеко от Парка Победы в Москве. Как отметила знаменитость, новые квадратные метры – это подарок самой себе. Судя по фотографиям недвижимости, звезда “Дома-2” потратила неприлично огромную сумму.

В настоящий момент Ксения Бородина планирует ремонт в квартире, которую приобрела с чистовой отделкой. Знаменитость пока не знает, какую мебель привезет в новое жилье, где разместится кухня и какое пространство необходимо отвести под гардеробную. Все это телеведущая будет решать со специалистом.

Некоторые интернет-пользователи, кстати, выразили недоумение по поводу того, откуда у Ксении Бородиной деньги для покупки роскошной квартиры. Один из подписчиков смело задал такой вопрос, на который телезвезда ответила довольно дерзко. Она дала понять, что много работает, поэтому может позволить себе столь дорогие покупки. “Если бы я тратила свое время на понимание, откуда у других столько денег, то своих бы не имела”, – написала знаменитость.


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