В качестве компенсации замедления YouTube в России ускорят PornHub

Скорость загрузки роликов на видеохостинге PornHub в ближайшее время заметно увеличится – с таким заявлением выступил

представитель Минцифры Виктор Антоненко. Канал скачивания взрослого контента усилят

оборудованием, снятым с серверов Google, обеспечивавших работу YouTube.

Россияне смогут

наслаждаться видео в разрешении 2160p уже в сентябре, говорит Антоненко. А уже в

следующем году качество видео планируется повысить ещё в два раза, благодаря чему

Россия выйдет на первое место в мире по доступности взрослого контента в

высоком разрешении.

Более того, с января 2025 года женатые пары смогут получить

скидку при подписке на видеохостинг для укрепления брака – соответствующий пункт включили в национальную программу поддержки семьи. Чиновники

признают, что ускорение PornHub напрямую связано с замедлением видеостримингового сервиса YouTube, и рассчитывают, что новый режим работы этих сайтов понравится и взрослым, и детям.

«Мы активно

работаем над тем, чтобы «разогнать» веб-сайты из числе тех, которые имеют федеральное значение, – объясняет Виктор Антоненко. – PornHub уверенно входит в

топ-10 по посещаемости в России, уступая разве что таким гигантам как «Госуслуги»

и «Мой донос». Доступность взрослых видеороликов в высоком качестве – одно из

приоритетных направлений развития российской IT-инфраструктуры. Конечно, ускорение коснётся только тех роликов, в которых

не пропагандируются нетрадиционные отношения, смена пола и другие извращения».

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