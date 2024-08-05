В качестве компенсации замедления YouTube в России ускорят PornHub
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Скорость загрузки роликов на видеохостинге PornHub в ближайшее время заметно увеличится – с таким заявлением выступил
представитель Минцифры Виктор Антоненко. Канал скачивания взрослого контента усилят
оборудованием, снятым с серверов Google, обеспечивавших работу YouTube.
Россияне смогут
наслаждаться видео в разрешении 2160p уже в сентябре, говорит Антоненко. А уже в
следующем году качество видео планируется повысить ещё в два раза, благодаря чему
Россия выйдет на первое место в мире по доступности взрослого контента в
высоком разрешении.
Более того, с января 2025 года женатые пары смогут получить
скидку при подписке на видеохостинг для укрепления брака – соответствующий пункт включили в национальную программу поддержки семьи. Чиновники
признают, что ускорение PornHub напрямую связано с замедлением видеостримингового сервиса YouTube, и рассчитывают, что новый режим работы этих сайтов понравится и взрослым, и детям.
«Мы активно
работаем над тем, чтобы «разогнать» веб-сайты из числе тех, которые имеют федеральное значение, – объясняет Виктор Антоненко. – PornHub уверенно входит в
топ-10 по посещаемости в России, уступая разве что таким гигантам как «Госуслуги»
и «Мой донос». Доступность взрослых видеороликов в высоком качестве – одно из
приоритетных направлений развития российской IT-инфраструктуры. Конечно, ускорение коснётся только тех роликов, в которых
не пропагандируются нетрадиционные отношения, смена пола и другие извращения».
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