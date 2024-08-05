 

“Вменяемая и адекватная” – Водонаева встала грудью за униженную Волочкову

05.08.2024, 18:00, Разное
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За последние десятилетия Анастасия Волочкова превратилась из уважаемой артистки балета в скандальную персону, которая часто снимает видео для соцсетей в состоянии опьянения и позволяет себе некультурно выражаться. При этом танцовщица при каждом удобном и даже неудобном случае напоминает о своих заслугах и трудоголизме, а также подчеркивает, что живет как хочет, не обращая внимание на критику посторонних, которые ей якобы завидуют.

Волочкова хоть и не дает себя в обиду и рьяно отстаивает свое право на разное поведение, она нередко выглядит униженной из-за едких комментариев в Сети. Алена Водонаева считает, Анастасия не заслужила такого отношения. “Она легенда, она дива, она величина в нашей стране. Она на Красной площади танцевала, была лучшей женщиной в стране”, – заявила 42-летняя телезвезда в ютуб-шоу Ляйсан Утяшевой “Дерзкая готовка”, встав грудью за балерину. Бывшая участница “Дома-2” также выразила уважение танцовщице за огромный вклад в культуру и искусство.

Алена также поблагодарила Ляйсан за то, что та смогла показать настоящую Анастасию Волочкову, опубликовав ранее интервью с ней. “Ты раскрыла ее с той стороны, с которой ни один интервьюер ее не раскрывал. Она была абсолютно вменяемая, адекватная, красивая”, – подчеркнула Водонаева.


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