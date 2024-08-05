 

Уролог: Отеки могут говорить о заболевании почек

05.08.2024, 17:45, Разное
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Отеки, особенно выраженные на лице, могут свидетельствовать о серьезном заболевании почек – нефритическом синдроме. Об этом предупреждает врач-уролог Дарья Фирсова.

При нефритическом синдроме, возникающем из-за воспалений в почках, наблюдаются повышенное артериальное давление, уменьшение выделения мочи, отечность (часто начинается с лица)

Частой причиной появления нефритического синдрома является гломерулонефрит, где воспаляются почечные клубочки. Воспаление может развиться из-за чрезмерной реакции иммунной системы на инфекции или токсины.

Помимо нефритического синдрома, отеки на лице могут быть признаком других проблем с мочевыделительной системой: пиелонефрит, мочекаменная болезнь, рак мочевого пузыря.

Поэтому при появлении отечности рекомендуется обратиться к урологу, а не заниматься самолечением. Отеки – это не только косметический дефект, а часто и сигнал о серьезных заболеваниях. В случае нарушения оттока мочи, консультация уролога поможет устранить проблему. Если же причина отеков не связана с урологией, необходимо обратиться к терапевту, нефрологу или кардиологу.


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