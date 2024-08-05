Edge 50 Ultra превзошел Galaxy S24 Ultra в тесте DxOMark

В рейтинге камер по результатам тестирования DxOMark неожиданным лидером стал Motorola Edge 50 Ultra. Он на два балла обогнал Samsung Galaxy S24 Ultra, продемонстрировав исключительные фото- и видеовозможности.

Новый флагман Motorola оснащен мощной тройной камерой. Основной датчик OmniVision OV50H с разрешением 50 Мп и внушительным оптическим форматом 1/1,3 дюйма обеспечивает превосходный захват света. Сверхширокоугольный датчик Samsung JN1 и перископный датчик на 64 Мп дополняют основную камеру, расширяя возможности съемки.

В отличие от предыдущих моделей Motorola, Edge 50 Ultra демонстрирует отличную оптимизацию программного обеспечения для работы с камерой. Это позволило достичь высоких результатов как в режиме фотосъемки (150 баллов), так и видеосъемки (134 балла).

Такой результат говорит о существенном прогрессе Motorola в создании высококлассных камерофонов. Edge 50 Ultra в очередной раз доказывает, что смартфоны без логотипа Apple или Samsung также могут предлагать выдающиеся возможности для съемки.