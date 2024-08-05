«Я нужен миллионам здесь» – Явлинский объяснил, почему отказался от участия в обмене

Лидер российской либеральной оппозиции Григорий Явлинский объяснил, почему не воспользовался возможностью сбежать на Запад, а предпочёл остаться в России, несмотря на все опасности.

По словам Явлинского, в первую очередь он принял это решение в интересах россиян.

– Страх – не то чувство, которое ты можешь позволить себе испытывать, когда тебе доверяют десятки миллионов людей, – говорит Явлинский. – Ты либо сражаешься, либо сдаёшься, третьего пути нет. Каким бы не был сильным и опасным твой враг… Я на всякий случай подчеркну, что говорю это со всем уважением… Так вот, как бы умён, всесилен, грамотен и мудр не был твой враг, какие бы шедевральные комбинации он не разыгрывал, уехать – это проиграть. Я нужен миллионам россиян здесь и сейчас, я – их последняя надежда. И я не предам их, если обстоятельства, конечно, позволят.

Политик добавил, что когда узнал о готовящемся обмене, позвонил президенту Владимиру Путину и произнёс: «Не сегодня, Влад. Даже не думай».

– Я надеюсь, ему передали, там не напрямую связь, конечно… Как русский политик, как последовательный оппозиционер, я сразу сказал: я не уеду, я буду бороться. Мне говорили одуматься, мне угрожали, что «Яблоку» начнут согласовывать меньше акций в регионах. Я ответил одно: я не боюсь. Сколько согласуют, столько и проведём, – сказал оппозиционер на пресс-конференции в ТАСС.

—