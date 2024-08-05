Мнение «аналитика»: О новой охоте… Пошли за «Патриотами»?

Да уж, интересные дела творятся на Руси!

Два года с начала спецоперации Система пребывала то ли в анабиозе, то ли в летаргии. А теперь вдруг, за считанные месяцы поменялось столько, сколько прежде и за годы не набиралось. Причём, что называется, по всем фронтам. Словно какой-то барьер сняли…

Впрочем, именно что сняли.

А ФИО, звание и должность этого «барьера» вы и так знаете.

Директор парка «Патриот» в Московской области Вячеслав Ахмедов задержан в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным информагентства, часть сотрудников отправили на допрос с рабочих мест. Позже Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество». В ведомстве подтвердили задержание Вячеслава Ахмедова, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. По версии следствия, они причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Пока названа сумма ущерба в 40+ млн рублей. Но это, как все понимают, лишь верхушка айсберга.

А меж тем «чистки» в Минобороны России пока идут по трём линиям:

1. проверяют тыловое обеспечение армии — дошли до «Военторга». Вполне возможно, что достанется и «Армии России» как одному из главных подрядчиков. Это наследие арестованного генерала Дмитрия Булгакова;

2. ведётся аудит «наследства» также арестованного Тимура Иванова, побуждающий бывших его подчинённых увольняться подобру-поздорову. А источники говорят, что в плане военного строительства и военного имущества ещё копать и копать.

3. И, как видим, разбирают, сколько же там натворили делов при строительстве парка «Патриот».

В общем, под удар попало любимое детище Сергея Кужугетыча. Не исключено, что силовики нацелились и на самых-самых ему близких людей. Некоторые ТГ-каналы открыто называют экс-замминистра обороны Руслана Цаликова, например. А некоторые мягко намекают на… родню.

Такими темпами уже и до самого маршала могут дойти?

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