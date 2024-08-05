Названа реальная причина противоречивого поведения Пугачевой

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил в своем телеграм-канале, что осведомлен о реальной причине противоречивого поведения Пугачевой. В последнее время он стал замечать, что слова певицы зачастую расходятся с делом.

Худяков приводит реальные примеры, которые показывают, что Алла Борисовна не всегда придерживается своих же высказываний. Ранее Примадонна неоднократно говорила, что возвращаться в Россию не планирует, поскольку “нормальные люди туда не возвращаются”, а совсем недавно поделилась с латвийским журналистом, что “вернется, как только захочет”. В ее беседе со СМИ были и слова о том, что “даже птицы не поют” в такой ситуации, а в это же время певица анонсирует свои новые композиции и выступает на частной вечеринке в Риге.

“У Аллы Пугачевой к проблемам с физическим здоровьем прибавились проблемы с психикой”, – пишет Худяков в своем телеграм-канале.

Роман приводит мнение профессионального психолога, имя которого не раскрывает, что, скорее всего, Пугачева переживает тяжелую болезнь – прогрессирующую деменцию.

К тому же присутствуют и признаки агрессии, которые тоже являются косвенным симптомом этого заболевания, считает экс-депутат. Ее публичный конфликт со Стасом Михайловым, а также скандал со священнослужителем Русской Православной Церкви, например.

Кроме того, Худяков призывает забыть уехавшую певицу, которая предала родную страну и теперь, по его словам, может закончить свою жизнь в доме престарелых.