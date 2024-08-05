 

Lenovo усовершенствует портативный игровой ПК Legion Go

05.08.2024, 16:00, Разное
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Компания Lenovo трудится над компактной версией своей игровой консоли Legion Go. Инсайдеры утверждают, что устройство обзаведется двойной системой охлаждения вместо текущей одиночной. Экран уменьшится с 8,8 дюйма до 8 или 7 дюймов. Кроме того, новинка получит порт HDMI, отсутствующий в предшественнике.

Несмотря на технические улучшения, Lenovo следует ускорить разработку программного обеспечения. Компания подвергается критике за медленное внедрение функций, доступных для конкурентов.

Ожидается, что устройство будет работать на платформе AMD Strix Point. Однако ни Lenovo, ни ASUS не подтвердили своих планов по использованию этой платформы. Вероятно, они дожидаются выхода более мощного Strix Halo или появления оптимизированной под данный форм-фактор версии Ryzen Z2.

Дата анонса и стоимость новинки пока неизвестны.


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