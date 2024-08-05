 

Нарколог Масякин: Женщины подвержены более быстрому развитию алкогольной зависимости

05.08.2024, 16:00, Разное
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Нарколог Антон Масякин подчеркивает, что женщины значительно быстрее подвергаются риску развития алкоголизма. Этому способствует уникальный фермент в организме женщин, алкогольдегидрогеназа, который действует иначе, чем у мужчин.

По сравнению с мужчинами, у женщин процесс расщепления алкоголя протекает интенсивнее, что повышает чувствительность мозговых рецепторов к его воздействию. Это приводит к более быстрому формированию зависимости.

Если жительница попадает в ловушку зависимости, то выйти из нее сложнее, требуются более значительные усилия, отмечает эксперт.

Признаки начинающейся алкогольной зависимости включают: сбои в режиме сна, раздражительность, перепады настроения, нестабильный аппетит, изменение в характере опьянения, рост потребления спиртного.


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