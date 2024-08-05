Нарколог Масякин: Женщины подвержены более быстрому развитию алкогольной зависимости

Нарколог Антон Масякин подчеркивает, что женщины значительно быстрее подвергаются риску развития алкоголизма. Этому способствует уникальный фермент в организме женщин, алкогольдегидрогеназа, который действует иначе, чем у мужчин.

По сравнению с мужчинами, у женщин процесс расщепления алкоголя протекает интенсивнее, что повышает чувствительность мозговых рецепторов к его воздействию. Это приводит к более быстрому формированию зависимости.

Если жительница попадает в ловушку зависимости, то выйти из нее сложнее, требуются более значительные усилия, отмечает эксперт.

Признаки начинающейся алкогольной зависимости включают: сбои в режиме сна, раздражительность, перепады настроения, нестабильный аппетит, изменение в характере опьянения, рост потребления спиртного.