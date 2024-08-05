 

Роспотребнадзор потребовал приостановить Олимпиаду в Париже

05.08.2024, 15:33, Разное
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Роспотребнадзор обратился в Басманный суд Москвы с требованием немедленно остановить проведение Олимпийских игр в Париже из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Только за последние три дня после заплыва в Сене 12 спортсменов были госпитализированы с отравлением кишечной палочкой. По прогнозам специалистов, если соревнования продолжатся, то количество пострадавших из-за некомпетентности организаторов возрастёт в десятки раз.

– Мы построили математическую модель и пришли к выводу, что уже через неделю в больницы могут попасть до 600 человек, а к концу игр — тысячи. Эту вакханалию нужно останавливать, – сказала глава ведомства.

Басманный суд примет рассмотрит иск 5 августа. Источник «Комсомольской правды» в министерстве юстиции утверждает, что будет принято положительное решение и организаторам Олимпиады придётся немедленно приостановить все соревнования и аннулировать результаты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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