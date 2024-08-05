 

Гулевич назвал неприятный способ обезвреживания фейковых банковских приложений

05.08.2024, 14:20, Разное
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Специалист по кибербезопасности Виктор Гулевич призывает россиян быть бдительными при загрузке банковских приложений. Неофициальные источники могут быть источником поддельных приложений, представляющих угрозу для финансов.

Перед установкой приложения следует внимательно проверить его название, логотип и разработчика. Низкие рейтинги или отрицательные отзывы могут указывать на подделку. Если подозрительное приложение уже установлено, ни в коем случае не вводите личные данные.

В случае компрометации данных немедленно смените пароли для онлайн-банкинга и других важных учетных записей. Заблокируйте счета и запросите перевыпуск банковских карт. Также проверьте устройство на наличие вредоносного ПО с помощью антивирусного программного обеспечения.

Крайне важно сообщить в банк о мошенническом приложении для предотвращения финансовых потерь и обеспечения безопасности. Эксперты подчеркивают, что бдительность и своевременные действия являются ключом к защите от киберпреступников.


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