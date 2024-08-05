Apple представит компьютеры Mac с процессором M4 в 2024 году

Инсайдер Марк Гурман подтвердил выпуск новых моделей Mac на чипе M4 позднее в этом году. Последнее обновление MacBook Pro и iMac было проведено в прошлом году, где был представлен процессор M3.

В предстоящем выпуске ожидается появление процессоров M4, которые уже были установлены в iPad Pro. Также Гурман упомянул о значительном обновлении Mac mini, которое до этого обновлялось в начале этого года.

Кроме того, ожидаются существенные изменения в дизайне одной из моделей Mac. С переходом на Apple Silicon компания обновила большинство своих компьютеров Mac, за исключением Mac Pro и Mac mini. Одна из этих моделей может претерпеть кардинальные изменения.