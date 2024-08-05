Общественники добились запрета спиннеров ради будущего российских детей

Общественное движение «Родители, церковь и педагоги против деструктивных игрушек» добилось запрета реализации и использования спиннеров в России – такое решение принял суд, рассматривая иск, поданный ещё в 2022 году.

Активисты утверждали, что новомодная игрушка пришла в страну с Запада и представляет «системную угрозу» для российских детей и угрожает их будущему. Авторы иска аргументировали свою позицию статистикой несчастных случаев со спиннерами, зафиксированных в западных и российских СМИ, научными выкладками по таким направлениям как биология, материаловедение, биоэнергетика, токсикология.

– В Советском Союзе никаких спиннеров не было и общество было здоровое – дети вырастали нормальными, добрыми, умными, педагоги подавали хороший пример. По чистописанию отдельные тетради были, чуть что не так – линейкой железной по пальцам, – вспоминает одна из участниц движения против спиннеров, школьный завуч Галина Бородюк. – И числа в уме считали без всяких калькуляторов, и 7 ноября линейка обязательно была, все чистые, нарядные, не уроды, как сейчас.

Один из независимых экспертов, нанятых общественниками, подтвердил, что вращение спиннеров может приводить к необратимой деградации коры головного мозга, если этот процесс сочетается с другими факторами, включая алкоголизм, наркоманию или тяжёлые врождённые заболевания. Наконец, известны фотографии спиннеров с нанесённым на них флагом Израиля, а всемирно известный учёный, академик РАЕН Михаил Ратиборов ещё в 2020 году написал статью «Спиннеры – орудие геноцида».

Всех этих аргументов хватило, чтобы убедить суд в необходимости ограничить ввоз и реализацию трендовой игрушки. В решении в частности отмечается, что спиннеры никак не способствуют воспитанию патриотизма и гражданственности, и «несут доказанную угрозу для здоровья и нравственности подрастающего поколения». Будут ли торговые компании подавать встречные иски, пока неизвестно.

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