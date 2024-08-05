 

Бельгийская триатлонистка попала в больницу с кишечной палочкой после заплыва в Сене

05.08.2024, 13:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Спортсменка из Бельгии была госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене в рамках соревнований по триатлону, а её команда отказалась от участия в смешанной эстафете. Как пишет France info, всё больше спортсменов выражают свои опасения и настаивают на переносе соревнований в другое место, однако организаторы отказываются идти им навстречу.


АР

Бельгийская спортсменка Клэр Мишель заразилась кишечной палочкой после заплыва в реке Сене на соревнованиях по триатлону, пишет France info. По данным издания, триатлонистка несколько дней жаловалась на плохое самочувствие, после чего была госпитализирована.

Из-за отсутствия Мишель бельгийская команда вынуждена сняться с соревнований в смешанной эстафете. Олимпийский комитет Бельгии опубликовал официальное заявление в поддержку своей сборной, в котором выразил надежду на то, что МОК «извлечёт уроки для будущих соревнований по триатлону на Олимпийских играх». 

Как отмечает издание, недовольство среди спортсменов-пловцов продолжает расти с каждым днём. «Если бы приоритетом было здоровье спортсменов, то эту гонку давно бы перенесли на другое место. Мы тут всего лишь марионетки», — заявил другой бельгийский триатлонист Мартен ван Риль. 

Несмотря на недовольство спортсменов и сообщения о плохом состоянии воды в Сене, в воскресенье организаторы подтвердили, что смешанная эстафета по триатлону пройдёт по расписанию.


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