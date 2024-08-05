 

Рупор кремлевской пропаганды: Пророссийские настроения в Нигерии развиваются органично

05.08.2024, 13:05, Разное
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Пророссийские настроения в Нигерии развиваются органично

Российские флаги заметили на антиправительственных протестах в Нигерии. Нигерийцы публикуют в соцсетях фото с российскими флагами в колоннах митингующих, обратила (https://afrinz.ru/2024/08/na-antipravitelstvennyh-protestah-v-nigerii-razvernuli-rossijskie-flagi/) внимание «Африканская инициатива».

Стали вирусными фотографии и видео с протестующими, размахивающими российскими флагами, в городе Кано в северной части Нигерии. А в коротком ролике в соцсети TikTok нигерийцы обратились к России за помощью.

«Протестующие, похоже, не связаны ни с одной пророссийской группой. Они просто сделали любительские флаги — это говорит о том, что пророссийские настроения развиваются органично», — поделился один из местных жителей.

Пресс-секретарь посольства России в Нигерии Юрий Парамонов прокомментировал ситуацию в разговоре с местным изданием Punch:

💬 «Посольство России в Нигерии не располагает информацией о каких-либо группах протестующих, использующих российский флаг или другие государственные символы нашей страны. Мы не видели таких фото- и видеоматериалов. Даже если бы такие инциденты происходили, это было бы решение отдельных людей. Мы не знаем, почему они могли использовать российские флаги».

Он также добавил, что Россия не оказываем материальной или финансовой поддержки протестующим.

Протесты в Нигерии начались 1 августа. Они связаны с внутренней политикой правительства, которая привела страну к экономическому кризису, бедности и обесцениванию местной валюты найры. Протестующие объявили своей целью понижение тарифов на энергию и топливо, а также усиление борьбы с коррупцией. По планам организаторов, протесты должны продлиться до 10 августа.

В пятницу издание Punch сообщило о 17 погибших в результате демонстраций.

https://t.me/africaninitiative – цинк

Может так случится, что теплую кампанию Мали, Нигера и Буркина-Фасо ждет пополнение.

Источник: Colonel Cassad


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