 

Эксперт Геллер оценил, к чему приведет блокировка Android и iOS в России

05.08.2024, 12:35, Разное
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IT-эксперт Артем Геллер отмечает, что РФ может заменить американские ОС, такие как Android и IOS, китайскими аналогами. Однако дефицит гаджетов создает трудности.

В интервью Геллер прокомментировал прогноз депутата Алексея Диденко о блокировке Google, Android и IOS в России. Хотя существуют альтернативные китайские и российские ОС, проблема в их внедрении.

“Отсутствует необходимое количество устройств, совместимых с альтернативными ОС”, – пояснил Геллер.

В настоящее время в Китае разрабатываются новые технологии, но массового производства гаджетов под ОС еще не происходит. Геллер подчеркнул, что это вызывает проблемы с наличием устройств и требует их импорта, что займет длительный срок.

Тем не менее Дмитрий Зиборов, кандидат технических наук, считает, что использование сервисов Google с помощью VPN все еще возможно, даже если они будут заблокированы. Он провел параллели с другими заблокированными ресурсами.

Зиборов также отметил, что производители смартфонов являются отдельными юридическими лицами, и установленные версии Android могут отличаться.


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