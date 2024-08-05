 

Производители пива лоббируют ввод «квасного налога»

05.08.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Всероссийская ассоциация производителей пива обратилась к правительству с требованием внести изменения в налоговый кодекс с целью «создать справедливую конкуренцию» на рынке, где пенный напиток испытывает трудности в борьбе с квасом.

– Тлетворная пропаганда здорового образа жизни и запрет на продажу алкоголя лицам, не достигнувшим 18 лет, уменьшают количество потенциальных потребителей пива. Ещё одна проблема заключается в недобросовестной конкуренции со стороны производителей кваса. Отсутствие дополнительного налогообложения безалкольного напитка позволяет его производителям демпинговать и привлекать потребителя за счёт заведомо более низкой цены, – говорится в обращении.

Для добросовестной конкуренции производители пива предложили маркировать квас, а также ввести дополнительный акцизный сбор с каждой бутылки напитка – в документе он называется «квасным налогом». Так, по мнению ассоциации, за счёт уравнивания цен на продукцию покупатель сможет самостоятельно выбрать напиток по душе.

Также производители пива, сославшись на данные Минздрава, отметили, что чрезмерное потребление кваса ведёт к болезням печени и почек, ожирению, диабету и другим хроническим заболеваниям. Поэтому, по их мнению, необходимо запретить употребление безалкогольного напитка детям и разместить на его этикетке текстовое предупреждение о потенциальном вреде здоровью.

Отдельно производители пива попросили утвердить окончательный ГОСТ на окрошку, в частности, закрепить положение кефира как единственно возможного жидкого ингредиента для приготовления блюда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Задержания в парке “Патриот”

05.08 / Судьба детей Пугачевой решена: возвращаются (но вероятно это фейк российской пропаганды)

05.08 / “Вменяемая и адекватная” – Водонаева встала грудью за униженную Волочкову

05.08 / Уролог: Отеки могут говорить о заболевании почек

05.08 / Edge 50 Ultra превзошел Galaxy S24 Ultra в тесте DxOMark

05.08 / «Я нужен миллионам здесь» – Явлинский объяснил, почему отказался от участия в обмене

05.08 / Мнение «аналитика»: О новой охоте… Пошли за «Патриотами»?

05.08 / Lenovo усовершенствует портативный игровой ПК Legion Go

05.08 / Нарколог Масякин: Женщины подвержены более быстрому развитию алкогольной зависимости

05.08 / Роспотребнадзор потребовал приостановить Олимпиаду в Париже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика