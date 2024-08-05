Производители пива лоббируют ввод «квасного налога»

Всероссийская ассоциация производителей пива обратилась к правительству с требованием внести изменения в налоговый кодекс с целью «создать справедливую конкуренцию» на рынке, где пенный напиток испытывает трудности в борьбе с квасом.

– Тлетворная пропаганда здорового образа жизни и запрет на продажу алкоголя лицам, не достигнувшим 18 лет, уменьшают количество потенциальных потребителей пива. Ещё одна проблема заключается в недобросовестной конкуренции со стороны производителей кваса. Отсутствие дополнительного налогообложения безалкольного напитка позволяет его производителям демпинговать и привлекать потребителя за счёт заведомо более низкой цены, – говорится в обращении.

Для добросовестной конкуренции производители пива предложили маркировать квас, а также ввести дополнительный акцизный сбор с каждой бутылки напитка – в документе он называется «квасным налогом». Так, по мнению ассоциации, за счёт уравнивания цен на продукцию покупатель сможет самостоятельно выбрать напиток по душе.

Также производители пива, сославшись на данные Минздрава, отметили, что чрезмерное потребление кваса ведёт к болезням печени и почек, ожирению, диабету и другим хроническим заболеваниям. Поэтому, по их мнению, необходимо запретить употребление безалкогольного напитка детям и разместить на его этикетке текстовое предупреждение о потенциальном вреде здоровью.

Отдельно производители пива попросили утвердить окончательный ГОСТ на окрошку, в частности, закрепить положение кефира как единственно возможного жидкого ингредиента для приготовления блюда.

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