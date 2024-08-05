 

В психиатрической больнице произошла массовая драка пациентов за право зарегистрировать канал «Генерал СВР» в Роскомнадзоре

05.08.2024, 9:33, Разное
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В московской психиатрической клинической больнице №1 имени Николая Алексеева утром 5 августа произошла массовая драка пациентов.

Причиной конфликта стал спор авторов Telegram-канала Генерал СВР, кто именно из них должен зарегистрировать популярный ресурс в Роскомнадзоре.

– У нас есть специальное отделение, куда направляются лица, которые верят в теории заговора. В рамках лечения мы дали им возможность публиковать свои мысли в одном из юмористических пабликов, однако эксперимент вышел из под контроля, – рассказал главврач больницы Бронислав Рубинштейн.

Остановить драку удалось только после вмешательства медиков, которые сообщили душевнобольным, что зарегистрировать канал может только владелец, а владелец – один из сотрудников клиники.

– Начиналось всё как шутка, но когда пошли предложения по рекламе, то завхоз быстро всё взял в свои руки и начал продавать рекламу. На эти деньги мы сделали ремонт, купили шторы, а болезным авторам канала ежедневно выдаём масло к перловке, – поделился один из врачей больницы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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