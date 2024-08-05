 

Костенко и Тарасов готовятся вновь стать родителями после громкого заявления

05.08.2024, 9:20, Новости дня
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По словам Анастасии, мысли о пятом ребенке давно не покидают ее. Однако она отметила, что не хочет больше рожать, так как это требует значительных физических и эмоциональных усилий.

“С этим, пожалуй, все. А то я скоро начну путать имена детей”, — с юмором комментировала она свои размышления. Костенко осознает всю сложность материнства и ту нагрузку, которую оно накладывает на родителей.

Недавно Анастасия наткнулась на трогательную историю о брошенной девочке, родившейся 22 июля. Эта новость вызвала у нее сильные эмоции. “Позавчера я вновь почувствовала в сердце знакомую ноту и подбежала к мужу с попавшейся новостью. Он тоже загорелся”, — рассказала она, подчеркнув, что решение об удочерении не было спонтанным, а стало результатом их совместных размышлений и чувств.

Костенко осознает, что удочерение — это не только радость, но и огромная ответственность. Она отметила, что это может стать стрессом для их общих детей, которые уже привыкли к своему укладу жизни. «Мы понимаем, что это огромная ответственность», — добавила она, подчеркивая важность гармонии в семье.

Однако на данный момент пара не уверена, удастся ли им удочерить именно ту девочку, о которой шла речь в новостях. “Мне многие написали, что за той малышкой выстроилась очередь, но кто знает… Пока биологическую мать не лишат родительских прав, это не точно”, — сказала Костенко.

Анастасия также призналась, что пока не знает, как начать процесс: “Пока даже не знаю, куда обращаться, кому звонить”. Пара находится на начальном этапе принятия решения и готова изучить все возможные варианты.


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